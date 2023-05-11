Производитель Davidoff в РФ задумался о выпуске сигарет Manchester

Производитель сигарет Davidoff и West в России намерен выпускать сигареты Manchester. Речь идет о компании «Интернэшнл Тобакко Групп Волга». Фирма в прошлом месяце зарегистрировала серию деклараций для выпуска табачной продукции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.

Ассортимент включает четыре наименования, а именно Classic Gold, Classic Blue, Classic Red и Silver.

Вместе с тем доменные имена со словом Manchester были зарегистрированы в феврале другой структурой «Интернэшнл Тобакко Групп».

«Интернэшнл Тобакко Групп Волга» занимает четвертую строчку в рейтинге крупнейших производителем сигарет в РФ. Adam General Trading LLC занимается дистрибуцией сигарет Manchester. Ее основали в Дубае около 23 лет назад.

Фирма осуществляет продажи своей продукции в странах Ближнего Востока, Африки, Океании и Азии.