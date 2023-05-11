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Wildberries потерял более полмиллиарда рублей из-за мошенничества продавцов

Интернет-магазин Wildberries сообщил о подаче заявления в правоохранительные органы с требованием возбуждения уголовного дела в связи с ущербом, нанесённым компании «серой» схемой продвижения товаров в Telegram. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.

Wildberries потерял более полмиллиарда рублей из-за мошенничества продавцов
© РИА Новости

Сообщается, что около 300 продавцов снижали цены на товары, а потом за эти деньги сами их и выкупали. Для продвижения этих товарных единиц на страницах Wildberries использовался специальный Telegram-бот, с помощью которого настраивались рекламные кампании в обход оплаты за это интернет-магазину.

Общий ущерб от нелегального продвижения составил 650 млн рублей.

Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий. Wildberries

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