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"Ведомости": поставщики газировки пожаловались на трудности с внедрением акциза на сладкие напитки

Производители газированной воды пожаловались на затруднения с внедрением акциза на сладкие напитки на российском внутреннем рынке. Об этой проблеме они заявили на деловом совещании в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхозе), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

С внедрением акциза на сладкие напитки возникли сложности
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10 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, по условиям которого в России с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Под акциз попадут напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, а также содержащие сахар, сироп с сахаром и мед.

«Для организации раздельного учета однородных товаров, разлитых в разных филиалах, производителям необходимо построить дополнительные складские мощности, чтобы позиции не смешивались в процессе хранения, и доработать внутренние IT-решения. Представитель PepsiCo на совещании оценил необходимое для этого время в 2–3 года», — говорится в материале.

19 октября представители Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) допустили повышение цен на газировку в России после ввода акциза на сладкие напитки. Кроме того, в ведомстве также заявили, что данная мера может привести к снижению производства и потребления безалкогольных напитков.

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