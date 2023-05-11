С внедрением акциза на сладкие напитки возникли сложности

Производители газированной воды пожаловались на затруднения с внедрением акциза на сладкие напитки на российском внутреннем рынке. Об этой проблеме они заявили на деловом совещании в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхозе), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

10 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, по условиям которого в России с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Под акциз попадут напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, а также содержащие сахар, сироп с сахаром и мед.

«Для организации раздельного учета однородных товаров, разлитых в разных филиалах, производителям необходимо построить дополнительные складские мощности, чтобы позиции не смешивались в процессе хранения, и доработать внутренние IT-решения. Представитель PepsiCo на совещании оценил необходимое для этого время в 2–3 года», — говорится в материале.