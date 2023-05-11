Microsoft заморозит индексацию зарплат сотрудников

Крупнейший разработчик программного обеспечения (ПО) Microsoft заморозит индексацию зарплат в 2023 году. Это коснется сотрудников, занятых полный рабочий день, сообщает Bloomberg.

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Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объяснил решение не повышать зарплаты необходимостью получить «достаточно доходности» в условиях нарастающей экономической неопределенности. Также оно сэкономит компании средства для инвестиций в развитие искусственного интеллекта (ИИ). При этом компания рассмотрит возможность увеличить ставку оплаты для сотрудников с почасовой занятостью, но премии и бонусы (в том числе в виде предоставления акций компании) останутся неизменными.

В 2023 году многие технологические компании начали урезать расходы, чтобы отреагировать на низкий потребительский спрос. Одной из мер экономии стало сокращение персонала. Так, Microsoft, в которой работают более 220 тысяч человек, в январе объявила, что обсуждает увольнение примерно пяти процентов сотрудников.