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Microsoft решила не повышать зарплаты сотрудникам

Крупнейший разработчик программного обеспечения (ПО) Microsoft заморозит индексацию зарплат в 2023 году. Это коснется сотрудников, занятых полный рабочий день, сообщает Bloomberg.

Microsoft заморозит индексацию зарплат сотрудников
© Lenta.ru

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объяснил решение не повышать зарплаты необходимостью получить «достаточно доходности» в условиях нарастающей экономической неопределенности. Также оно сэкономит компании средства для инвестиций в развитие искусственного интеллекта (ИИ). При этом компания рассмотрит возможность увеличить ставку оплаты для сотрудников с почасовой занятостью, но премии и бонусы (в том числе в виде предоставления акций компании) останутся неизменными.

В 2023 году многие технологические компании начали урезать расходы, чтобы отреагировать на низкий потребительский спрос. Одной из мер экономии стало сокращение персонала. Так, Microsoft, в которой работают более 220 тысяч человек, в январе объявила, что обсуждает увольнение примерно пяти процентов сотрудников.

Отчетность компании за последний квартал 2022 года показала, что чистая прибыль IT-гиганта за первое полугодие 2022-2023 финансового года снизилась на 13,5 процента год к году и составила 33,981 миллиарда долларов. Справиться с падающими доходами в компании решили за счет внедрения технологий ИИ и чат-ботов.

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