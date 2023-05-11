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Совет директоров "Райффайзенбанка" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров "Райффайзенбанка" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, а чистую прибыль по итогам прошлого года оставить нераспределенной. Об этом говорится в сообщении банка на сервере раскрытия информации.

"Райффайзенбанку" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год
© РИА Новости

Согласно отчету группы, чистая прибыль российской "дочки" Raiffeisen Bank в 2022 году выросла в 4,4 раза, до €2,05 млрд. Годом ранее чистая прибыль "Райффайзенбанка" в России составила €474 млн.

В середине марта 2022 года стало известно, что RBI (Raiffeisen Bank International AG) на фоне ситуации на Украине оценивает стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка" в России, "включая тщательно продуманный выход из "Райффайзенбанка" в России". Позднее австрийская RBI сообщала, что получила несколько предложений о покупке российской "дочки". В свою очередь, в пресс-службе банка в России ТАСС сообщали, что "Райффайзенбанк" намерен продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы по участию в капитале.

"Райффайзенбанк" работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. "Райффайзенбанк" входит список системно значимых кредитных организаций РФ.

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