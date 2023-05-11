Минэнерго рассчитывает на дальнейшее развитие газовых отношений с Китаем

Минэнерго России рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Китаем в сфере газа. Об этом сообщил глава ведомства РФ Николай Шульгинов, передает Telegram-канал министерства.

По его словам, Китай «много лет является крупнейшим стратегическим партнером Минэнерго, в том числе в области энергетического сотрудничества». В частности, Москва и Пекин достигли соглашения по вопросу поставок природного газа из России в КНР по «дальневосточному» маршруту, что стало «серьезным шагом в газовом взаимодействии двух стран», отметил Шульгинов.

Он добавил, что проект включает в себя строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь. Его реализация позволит увеличить объем поставок в Китай на десять миллиардов кубометров.

«В газовой сфере с китайской стороной мы достигли больших результатов, в том числе по проекту "Сила Сибири", и рассчитываем на дальнейшее развитие отношений», — подчеркнул Шульгинов.