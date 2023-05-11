Wildberries: проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов маркетплейса нет

Информация о сбоях с оплатой заказов в пунктах выдачи Wildberries, ранее распространенная рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе маркетплейса. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее в интернете распространилась информация о мнимых проблемах с оплатой в ПВЗ компании.

Журналисты рассказывали, что покупатели якобы не могут оплатить товары ни наличными, ни банковской картой.