Wildberries: проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов маркетплейса нет
Информация о сбоях с оплатой заказов в пунктах выдачи Wildberries, ранее распространенная рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе маркетплейса. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ранее в интернете распространилась информация о мнимых проблемах с оплатой в ПВЗ компании.
Журналисты рассказывали, что покупатели якобы не могут оплатить товары ни наличными, ни банковской картой.
В пресс-службе подчеркнули, что проверка показала отсутствие каких-либо проблем с оплатой на пунктах выдачи.