"Известия": компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России

Компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, в Минпромторге рассказали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила заявку на эту сделку.

Площади расположены в разных регионах, однако они не считаются стратегическими для компании. Уточняется, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых регионах.