Российские производители мебели выходят на рынки стран Азии и Ближнего Востока

Крупные российские производители мебели активно осваивают новые иностранные рынки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компании.

В частности, до конца весны в Монголии ожидается открытие первого салона крупного российского предприятия по производству корпусной мебели для дома «Ангстрем». Также компания задумалась о выходе на рынок Азербайджана.

Divan.ru начнет присутствовать в Узбекистане и в нескольких городах Казахстана. По словам основателя фирмы Антона Макарова, осенью прошлого года в Узбекистане Divan.ru запустил производство садовой мебели.

«Аскона» также готовится к открытию магазинов в других странах под маркой Grether & Wells в премиум-сегменте. Она начнет функционировать в Турции и ОАЭ (рассматриваются два эмирата — Дубай и Абу-Даби). В компании указали на планы развивать в этих странах и b2b-канал, включая поставку мебели в офисы, а также собственные онлайн-продажи.

Фирмы задумались о развитии бизнеса на новых рынках после того, как в 2022 году Запад ввел ограничения на поставки мебели из РФ в ЕС.

По словам гендиректора АМДПР Тимура Иртуганова, сейчас пока не удается полностью заместить поставки в Европу российским производителям мебели. В этой связи, как отмечается, компаниям приходится вкладываться в освоение новых для себя рынков.