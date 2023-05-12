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Крупный поставщик нефти вернется на мировой рынок

Поставки нефти из иракского Курдистана, остановленные в марте, возобновятся в предстоящую субботу 13 мая, турецкая компания BOTAS уже поставлена в известность. Об этом со ссылкой на сообщение министерства нефти Ирака пишет РИА Новости.

Контракты с международными компаниями на поставки через турецкий порт Джейхан переоформлены в соответствии с требованиями иракской компании по маркетингу SOMO. Как указали в ведомстве, возобновлению экспорта ничего не мешает.

Иракский Курдистан является крупным поставщиком нефти в мире. До остановки прокачки он отправлял на рынок 450 тысяч баррелей в сутки. Проблемы с поставками возникли после решения Международного арбитражного суда, который констатировал победу Багдада в споре против Анкары по поводу нарушения соглашения о транзите нефти от 1973 года.

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Конфликт стал одной из причин существенного повышения нефтяных котировок в начале апреля. Ушедшие с рынка объемы сравнимы с заявленным Россией добровольным сокращением добычи, их возвращение окажет дополнительное давление на котировки. По состоянию на утро пятницы, 12 мая, стоимость эталонного сорта Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель.

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