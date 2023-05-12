Минпромторг: Decathlon не заявлял о планах продать бизнес в РФ

Французский производитель и ретейлер товаров для спорта и отдыха Decathlon пока не заявлял о намерении свернуть или продать бизнес в России, несмотря на информацию о продаже нескольких магазинов. Компания продолжает оплачивать аренду и платить зарплату сотрудникам. Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"На сегодня Deсathlon не заявлял о намерении продать бизнес в России. Да, пока у этой компании приостановлена деятельность, но они выплачивают зарплату сотрудникам и платят аренду - там, где имеют арендованные площади", - сказал Евтухов.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ ТАСС сообщили, что Decathlon, приостановивший работу в России, получил разрешение регулирующих органов на продажу некоторых магазинов сети в РФ, не являющихся стратегическими для компании. По словам Евтухова, компания не нуждается в этих магазинах для своей операционной деятельности, и один из четырех магазинов, по которым одобрены сделки, уже продан. Всего у Decathlon 25 магазинов и один склад в собственности, а 17 магазинов - в аренде.

Комментируя характер сделки, Евтухов отметил, что "это обычная хозяйственная сделка", но так как это иностранная компания, она обязана запрашивать разрешение на сделку. Таких сделок тысячи проходят каждый день. Более того, Decathlon не так давно, во второй половине 2022 года, запрашивал разрешение на покупку двух магазинов, добавил он.