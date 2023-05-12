В Минпромторге прояснили ситуацию с продажей Decathlon бизнеса в РФ

Французский бренд Decathlon не заявлял о планах передать бизнес в РФ новому владельцу. Об этом проинформировал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он указал на планы сети продать пять точек, которые не нужны сети для операционной деятельности, передает агентство «Прайм».

Евтухов напомнил о том, что в общей сложности у компании насчитывается 25 магазинов и 1 склад в России в собственности. Кроме того, по его словам, 17 магазинов — в аренде.

Владельцами бизнеса являются иностранцы, напоминает статс-секретарь. В этой связи, как уточнил он, они «следуя закону, запросили разрешение на продажу 5 точек в некоторых регионах». Вместе с тем, по словам Евтухова, основные магазины у фирмы остаются.

К настоящему моменту уже одобрили четыре сделки на продажу, из них одна уже совершена и магазин продан, уточнил он.

Евтухов также отметил, что некоторое время назад Decathlon запросил разрешение на приобретение двух торговых точек.