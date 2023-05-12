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В Минпромторге прояснили ситуацию с продажей Decathlon бизнеса в РФ

Французский бренд Decathlon не заявлял о планах передать бизнес в РФ новому владельцу. Об этом проинформировал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он указал на планы сети продать пять точек, которые не нужны сети для операционной деятельности, передает агентство «Прайм».

Евтухов напомнил о том, что в общей сложности у компании насчитывается 25 магазинов и 1 склад в России в собственности. Кроме того, по его словам, 17 магазинов — в аренде.

Владельцами бизнеса являются иностранцы, напоминает статс-секретарь. В этой связи, как уточнил он, они «следуя закону, запросили разрешение на продажу 5 точек в некоторых регионах». Вместе с тем, по словам Евтухова, основные магазины у фирмы остаются.

К настоящему моменту уже одобрили четыре сделки на продажу, из них одна уже совершена и магазин продан, уточнил он.

Евтухов также отметил, что некоторое время назад Decathlon запросил разрешение на приобретение двух торговых точек.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ранее глава Росаккредитации Назарий Скрыпник заявил «Известиям», что на фоне ухода зарубежных марок российский рынок захватывают отечественные бренды. Их количество увеличилось на 17–20%, отметил собеседник издания. Он указал на то, что в стране ассортимент товаров почти восстановился.

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