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В ФРГ сообщили о конфискации картин с яхты российского бизнесмена

Сотрудники уголовной полиции Германии конфисковали произведения искусства общей стоимостью в несколько миллионов евро с яхты российского миллиардера. Об этом сообщает Spiegel.

В ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена
© globallookpress.com

Обыск был проведен на яхте Luna, которая, как считают немецкие власти, связана с российским бизнесменом.

По данным Spiegel, с яхты были конфискованы картины и другие произведения искусства.

Бизнесмен подозревается в том, что после попадания в санкционный список он не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное управление экономики и экспортного контроля о находящихся на территории Германии «значительных» активах, отмечает издание.

О задержании яхты Luna в Гамбурге стало известно год назад. Немецкая уголовная полиция пришла к выводу, что российский бизнесмен, находящийся в санкционном списке ЕС, стоит за лихтенштейнским трастом, которому принадлежит яхта.

В полиции пояснили, что все активы лица, находящегося под санкциями в ЕС, должны быть заморожены.

Стоимость яхты, которой запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивали примерно в 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства.

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