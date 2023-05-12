В ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена

Сотрудники уголовной полиции Германии конфисковали произведения искусства общей стоимостью в несколько миллионов евро с яхты российского миллиардера. Об этом сообщает Spiegel.

Обыск был проведен на яхте Luna, которая, как считают немецкие власти, связана с российским бизнесменом.

По данным Spiegel, с яхты были конфискованы картины и другие произведения искусства.

Бизнесмен подозревается в том, что после попадания в санкционный список он не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное управление экономики и экспортного контроля о находящихся на территории Германии «значительных» активах, отмечает издание.

О задержании яхты Luna в Гамбурге стало известно год назад. Немецкая уголовная полиция пришла к выводу, что российский бизнесмен, находящийся в санкционном списке ЕС, стоит за лихтенштейнским трастом, которому принадлежит яхта.

В полиции пояснили, что все активы лица, находящегося под санкциями в ЕС, должны быть заморожены.

Стоимость яхты, которой запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивали примерно в 400 миллионов евро.