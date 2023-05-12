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Минфин США исключил Scoda JS из санкционного списка по России

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка компанию Scoda JS. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

Минфин США исключил Scoda JS из санкционного списка по России
© globallookpress.com

"Следующее исключение было сделано из списка секторальных санкций управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США: Scoda JS", — говорится в публикации.

Санкции против Scoda JS были введены в 2016 году. С 2004 по 2022 годы ей владела российская компания, в 2022 году Scoda JS перешла в стопроцентную собственность чешского владельца.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что целью новой стратегии властей США будет пресечение попыток американских и европейских фирм, а также компаний из третьих стран обойти антироссийские санкции. В качестве инструмента для ужесточения контроля над соблюдением антироссийских санкций Йеллен предложила улучшить обмен информацией между странами, присоединившимися к торговым и экономическим ограничениям против Москвы.

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