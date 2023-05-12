Минфин США исключил Scoda JS из санкционного списка по России

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка компанию Scoda JS. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

"Следующее исключение было сделано из списка секторальных санкций управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США: Scoda JS", — говорится в публикации.

Санкции против Scoda JS были введены в 2016 году. С 2004 по 2022 годы ей владела российская компания, в 2022 году Scoda JS перешла в стопроцентную собственность чешского владельца.