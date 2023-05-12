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Pernod Ricard ушел из РФ

Французский концерн Pernod Ricard объявил о прекращении поставок алкогольных напитков своего бренда в РФ еще с конца апреля. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

Pernod Ricard ушел из РФ
© РИА Новости

«Pernod Ricard может подтвердить, что прекратила весь экспорт своих международных брендов в Россию в конце апреля 2023 года», — говорится в тексте.

Также в компании намерены прекратить распространение своей продукции в РФ. Отмечается, что это «займет несколько месяцев». Кроме того Pernod Ricard в связи с уходом из России ищет пути адаптации подразделения в стране с соблюдением законодательства.

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