WSJ: миллиардер Остин Расселл приобрел контрольный пакет акций Forbes

Американский бизнесмен Остин Расселл, владеющий компанией Luminar Technologies, приобрел контрольный пакет акций журнала Forbes почти за $800 млн. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о доле в 82%, включая ту часть, которая принадлежит семье Форбс. Ранее владевшая журналом гонконгская фирма Whale Media Investments останется миноритарным акционером.

Приобретенное Расселлом деловое издание в данный момент является прибыльным, отмечают источники.