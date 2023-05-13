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Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении гособоронзаказа

Российские корпорации при выполнении гособоронзаказа «допускают факты коррупции и воровства», заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет ТАСС.

Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении гособоронзаказа
© СК РФ

Отмечается, что глава СК сделал свое заявление в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин подчеркнул, что в сфере оборонной промышленности в настоящее время реализуется большое количество мошеннических схем. В частности, уточнил руководитель комитета, корпорации допускают факты воровства, коррупции.

По его оценке, «дальше уже просто ехать некуда».

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Сотрудники каких корпораций уличены в коррупции, Бастрыкин не посчитал нужным рассказать.

Ранее председатель СК сообщил, что в 2022 году сотрудники ведомства привлекли к ответственности 250 человек за коррупцию в сфере госконтрактов и госзакупок и 60 должностных лиц за коррупцию в ВПК.

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