Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении гособоронзаказа
Российские корпорации при выполнении гособоронзаказа «допускают факты коррупции и воровства», заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что глава СК сделал свое заявление в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Бастрыкин подчеркнул, что в сфере оборонной промышленности в настоящее время реализуется большое количество мошеннических схем. В частности, уточнил руководитель комитета, корпорации допускают факты воровства, коррупции.
По его оценке, «дальше уже просто ехать некуда».
Сотрудники каких корпораций уличены в коррупции, Бастрыкин не посчитал нужным рассказать.
Ранее председатель СК сообщил, что в 2022 году сотрудники ведомства привлекли к ответственности 250 человек за коррупцию в сфере госконтрактов и госзакупок и 60 должностных лиц за коррупцию в ВПК.