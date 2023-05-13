В ЦБ рассказали, что 20 банков с базовой лицензией открыли корсчета за рубежом

Корреспондентские счета за рубежом открыли порядка 20 российских кредитных организаций с базовой лицензией, рассказал замглавы Банка России Алексей Гузнов. Об этом пишет «Российская газета».

Гузнов напомнил, что решение о снятии запрета на открытие иностранных корсчетов ЦБ принял шесть месяцев назад.

По его словам, в ЦБ полагают, что эта мера не решает в полном объеме вопрос международных расчетов, но дает банкам дополнительные возможности.

Банк России приостановил действие запрета на некоторое время, уточнил Гузнов. Вместе с тем, добавил он, руководство регулятора готово не вводить ограничения и в дальнейшем.