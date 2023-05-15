Авиакомпании РФ запросили у Грузии разрешение начать полеты в страну

Российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Агентства гражданской авиации.

"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией", - говорится в заявлении.

Какие именно авиакомпании РФ обратились к грузинским властям, не уточняется.

В ведомстве подчеркнули, что решение по каждому заявлению о начале полетов будет принято после детального изучения деятельности той или иной авиакомпании, их статуса в связи с международными санкциями. Агентство гражданской авиации также детально изучит воздушный флот авиакомпаний.