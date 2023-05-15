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Агентство гражданской авиации Грузии сообщает о заявках от нескольких авиакомпаний РФ с запросом на регулярные рейсы

Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии получило заявления от нескольких российских авиакомпаний с просьбой начать регулярные полеты в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Какие именно компании обратились к грузинским властям, не сообщается. Перед принятием решения по каждому заявлению Агентство проведет детальный анализ деятельности компаний и их статуса в контексте международных санкций, а также изучит воздушный флот.

Безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии вступил в силу

В то же время ведомство проводит консультации с теми странами, которые соблюдают санкции, но продолжают поддерживать прямое авиасообщение с Россией.

Напомним, с 10 мая официально возобновлено прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой. Однако, когда будут запущены рейсы между странами, пока неизвестно. Между тем, с 15 мая вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии.

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