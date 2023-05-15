Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии получило заявления от нескольких российских авиакомпаний с просьбой начать регулярные полеты в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Какие именно компании обратились к грузинским властям, не сообщается. Перед принятием решения по каждому заявлению Агентство проведет детальный анализ деятельности компаний и их статуса в контексте международных санкций, а также изучит воздушный флот.

В то же время ведомство проводит консультации с теми странами, которые соблюдают санкции, но продолжают поддерживать прямое авиасообщение с Россией.