Агентство гражданской авиации Грузии сообщает о заявках от нескольких авиакомпаний РФ с запросом на регулярные рейсы
Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии получило заявления от нескольких российских авиакомпаний с просьбой начать регулярные полеты в страну. Об этом сообщает ТАСС.
Какие именно компании обратились к грузинским властям, не сообщается. Перед принятием решения по каждому заявлению Агентство проведет детальный анализ деятельности компаний и их статуса в контексте международных санкций, а также изучит воздушный флот.
В то же время ведомство проводит консультации с теми странами, которые соблюдают санкции, но продолжают поддерживать прямое авиасообщение с Россией.
Напомним, с 10 мая официально возобновлено прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой. Однако, когда будут запущены рейсы между странами, пока неизвестно. Между тем, с 15 мая вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии.