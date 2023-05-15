СМИ: американская Vice подала в суд заявление о банкротстве

Американский холдинг Vice Media Group, владеющий одноименным журналом Vice, подал в суд заявление о банкротстве. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы в суде южного округа Нью-Йорка.

«Vice Media в понедельник подала заявление о защите от банкротства по главе 11 согласно судебным документам», — говорится в публикации.

Как утверждает газета, банкротство не отразится на деятельности фирмы. Кроме того, как отмечается, в компании Vice проводят «всестороннюю оценку» стратегических альтернатив и планирования и продолжает искать «наилучший путь».

Согласно главе 11 кодекса США, у владельцев компании-банкрота есть возможность продолжить управление компанией для того, чтобы реорганизовать долг предприятия и выполнить свои обязательства перед кредиторами.