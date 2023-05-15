VK сообщила о росте выручки почти на 40 процентов

В VK зафиксировали 39,5-процентный рост выручки за первый квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет об операционных и финансовых показателях группы.

Выручка компании достигла 27,3 миллиарда рублей. На сегмент соцсетей и контентных сервисов пришлось 21,5 миллиарда выручки (на 46,7 процента больше, чем в первом квартале 2022-го).

Выручка в сегменте технологий для бизнеса (облачные услуги VK Cloud и система управления бизнесом VK WorkSpace) стала на 55,4 процента больше и достигла 1,1 миллиарда рублей, а выручка инновационных образовательных проектов (Skillbox, Geekbrains и другие) увеличилась на 20,4 процента, до 3,4 миллиарда рублей.

Основной причиной роста выручки в VK назвали приток доходов от рекламы. Также в компании отметили эффект от перехода к VK бывшей платформы «Яндекса» по созданию контента - «Дзен».

Инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин обратил внимание, что в VK не прокомментировали долговую нагрузку группы. Он назвал этот вопрос ключевым. Эксперт предположил, что VK придется серьезно потратиться в развитие сети своих дата-центров.