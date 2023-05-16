"Звучит по-идиотски": Маск отверг причастность к делу JP Morgan и Эпштейна

Маск отверг свою причастность к делу JP Morgan и Эпштейна
Предприниматель Илон Маск заявил в понедельник, что никоим образом не связан с финансистом Джеффри Эпштейном и таким образом не имеет отношения к иску властей Американских Виргинских островов против одного из крупнейших банков JP Morgan Chase, который они обвиняют в помощи финансисту в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
"Это звучит по-идиотски по многим причинам, - написал предприниматель в Twitter. - Этот кретин никогда не консультировал меня по каким-либо вопросам. Мысль о том, что мне понадобилось бы получить совет от глупого мошенника просто абсурдна".
Помимо этого Маск добавил, что порядка 10 лет назад JP Morgan Chase "подвел его", и хотя ранее банк был связан с Tesla, впоследствии компания отказалась от сотрудничества.
"Я их не простил", - написал предприниматель.
Ранее телеканал СNBC сообщил, что власти островов вызвали Маска в суд по этому делу, обосновав это тем, что Эпштейн "мог ссылаться или пытался ссылаться" на предпринимателя в ходе взаимодействия с банком.
Иск против JP Morgan Chase в суд Манхэттена был подан прокуратурой Американских Виргинских островов в конце прошлого года. В апреле газета The Wall Street Journal сообщала, что аналогичные повестки по этому делу были направлены сооснователю Google Сергею Брину, сопредседателю сети отелей Hyatt Томасу Притцкеру, медиамагнату Мортимеру Цукерману и инвестору Майклу Овитцу.
Эпштейн был клиентом JP Morgan Chase в течение 15 лет, включая период после 2008 года, когда финансист был признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Банк прекратил оказывать Эпштейну услуги только в 2013 году.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.