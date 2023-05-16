"Звучит по-идиотски": Маск отверг причастность к делу JP Morgan и Эпштейна

Предприниматель Илон Маск заявил в понедельник, что никоим образом не связан с финансистом Джеффри Эпштейном и таким образом не имеет отношения к иску властей Американских Виргинских островов против одного из крупнейших банков JP Morgan Chase, который они обвиняют в помощи финансисту в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

"Это звучит по-идиотски по многим причинам, - написал предприниматель в Twitter. - Этот кретин никогда не консультировал меня по каким-либо вопросам. Мысль о том, что мне понадобилось бы получить совет от глупого мошенника просто абсурдна".

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Помимо этого Маск добавил, что порядка 10 лет назад JP Morgan Chase "подвел его", и хотя ранее банк был связан с Tesla, впоследствии компания отказалась от сотрудничества.

"Я их не простил", - написал предприниматель.

Ранее телеканал СNBC сообщил, что власти островов вызвали Маска в суд по этому делу, обосновав это тем, что Эпштейн "мог ссылаться или пытался ссылаться" на предпринимателя в ходе взаимодействия с банком.

Иск против JP Morgan Chase в суд Манхэттена был подан прокуратурой Американских Виргинских островов в конце прошлого года. В апреле газета The Wall Street Journal сообщала, что аналогичные повестки по этому делу были направлены сооснователю Google Сергею Брину, сопредседателю сети отелей Hyatt Томасу Притцкеру, медиамагнату Мортимеру Цукерману и инвестору Майклу Овитцу.

Эпштейн был клиентом JP Morgan Chase в течение 15 лет, включая период после 2008 года, когда финансист был признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Банк прекратил оказывать Эпштейну услуги только в 2013 году.