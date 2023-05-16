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Delivery Club изменит название и категории товаров для доставки

Сервис Delivery Club сменит название на "Маркет деливери" и расширит категории для доставки, добавив электронику, товары для дома и другие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Delivery Club изменит название и категории товаров для доставки
© ТАСС

"Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, который стал частью компании в 2022 году, и проведет ребрендинг сервиса. Он получит новое название - "Маркет деливери", - сказали в пресс-службе.

"Маркет деливери" будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров, например, электроники, товаров для дома и других. При этом в сервисе сохранятся привычная доставка готовой еды из ресторанов и заказ товаров повседневного спроса.

В то же время "Яндекс Еда" сохранит основной фокус на гастрономию и все, связанное с планированием рациона, продолжая развивать сервис оплаты счета по QR-коду "Чек" и сервис корпоративного питания "Ланч Карта", а также доставку из магазинов, добавляют в компании.

В сентябре 2022 года VK объявила о закрытии сделки по обмену сервисами с "Яндексом". VK приобрела контентные платформы "Дзен" и "Новости", а сервис Delivery Club, который раньше принадлежал VK, был передан "Яндексу".

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