Delivery Club изменит название и категории товаров для доставки

Сервис Delivery Club сменит название на "Маркет деливери" и расширит категории для доставки, добавив электронику, товары для дома и другие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, который стал частью компании в 2022 году, и проведет ребрендинг сервиса. Он получит новое название - "Маркет деливери", - сказали в пресс-службе.

"Маркет деливери" будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров, например, электроники, товаров для дома и других. При этом в сервисе сохранятся привычная доставка готовой еды из ресторанов и заказ товаров повседневного спроса.

В то же время "Яндекс Еда" сохранит основной фокус на гастрономию и все, связанное с планированием рациона, продолжая развивать сервис оплаты счета по QR-коду "Чек" и сервис корпоративного питания "Ланч Карта", а также доставку из магазинов, добавляют в компании.