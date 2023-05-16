$79.10+1.9086.09+1.84

Delivery Club ждет ребрендинг

В июне компания «Яндекс» проведет ребрендинг Delivery Club. Сервис поменяет название на «Маркет деливери» и начнется доставлять не только еду из ресторанов, но и другие товары. Об этом пишет РИА Новости.

Delivery Club ждет ребрендинг
© ТАСС

Delivery Club стал частью «Яндекса» в 2022 году, теперь компания намерена провести ребрендинг сервиса, увеличив инвестиции. В частности, сменится название — теперь сервис будет называться «Маркет деливери».

Также предполагается, что он будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров, в том числе электроники, товаров для дома. При этом доставка еды из ресторанов сохранится.

Отмечается, что доставка еды сохранится у другого сервиса компании – «Яндекс Еды». Однако там убор сделан на доставку из магазинов и все сценарии, связанные с планированием рациона. Кроме того, сервис по-прежнему будет развивать услугу оплаты счета по QR-коду «Чек», а также «Ланч Карту».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий