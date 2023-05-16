Delivery Club ждет ребрендинг

В июне компания «Яндекс» проведет ребрендинг Delivery Club. Сервис поменяет название на «Маркет деливери» и начнется доставлять не только еду из ресторанов, но и другие товары. Об этом пишет РИА Новости.

Delivery Club стал частью «Яндекса» в 2022 году, теперь компания намерена провести ребрендинг сервиса, увеличив инвестиции. В частности, сменится название — теперь сервис будет называться «Маркет деливери».

Также предполагается, что он будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров, в том числе электроники, товаров для дома. При этом доставка еды из ресторанов сохранится.