Delivery Club ждет ребрендинг
В июне компания «Яндекс» проведет ребрендинг Delivery Club. Сервис поменяет название на «Маркет деливери» и начнется доставлять не только еду из ресторанов, но и другие товары. Об этом пишет РИА Новости.
Delivery Club стал частью «Яндекса» в 2022 году, теперь компания намерена провести ребрендинг сервиса, увеличив инвестиции. В частности, сменится название — теперь сервис будет называться «Маркет деливери».
Также предполагается, что он будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров, в том числе электроники, товаров для дома. При этом доставка еды из ресторанов сохранится.
Отмечается, что доставка еды сохранится у другого сервиса компании – «Яндекс Еды». Однако там убор сделан на доставку из магазинов и все сценарии, связанные с планированием рациона. Кроме того, сервис по-прежнему будет развивать услугу оплаты счета по QR-коду «Чек», а также «Ланч Карту».