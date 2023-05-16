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Компания AmRest продала российский бизнес KFC

Польская компания AmRest завершила сделку по продаже более 200 ресторанов KFC в России. Об этом со ссылкой на сообщении компании, размещенного на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании, пишет ТАСС.

Компания AmRest продала российский бизнес KFC
© globallookpress.com

В конце февраля ФАС одобрила продажу ресторанов KFC, которые AmRest развивала по франшизе Yum! Brands, компании «Альмира». Однако 27 февраля стало известно, что AmRest был расторгнут договор купли-продажи, который был заключен с ООО «Альмира». Фирма подписала новый договор с компанией «Смарт сервис».

В итоге сделка с «Смарт Сервис», которая развивает бренд Rostic's, была окончательно закрыта.

«Компания сообщает, что после выполнения предварительных условий, сделка была закрыта. Окончательная сумма операции, которая уже полностью получена AmRest, составила €100 млн», - говорится в заявлении компании.

AmRest оценила прибыль от продажи после выплаты налогов в €4 млн. Таким образом, AmRest навсегда прекращает свою деятельность и корпоративное присутствие в России, заверили в компании.

Напомним, что весной 2022 года американская компания Yum! Brands на фоне российской специальной операции на Украине приняла решение приостановить инвестиции и развитие бизнеса в России, а также закрыть свои рестораны. Yum! Brands принадлежало 70 предприятий из около тысячи заведений KFC в России. Остальные развивали по франшизе ее партнеры.

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