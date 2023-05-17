Ретейлер Fix Price вышел на рынок Армении, первый магазин по франшизе открылся в Ереване. Об этом говорится в сообщении сети.
"Fix Price объявляет о выходе на рынок Армении, открывая свой первый магазин в Ереване", - говорится в сообщении и уточняется, что магазин стал частью франчайзинговой сети.
Как добавляется в сообщении со ссылкой на директора департамента управления магазинами Fix Price Владимира Погонина, компания рассчитывает на открытие второго магазина в ближайший месяц.
Армения стала девятой страной, где присутствует Fix Price. В январе бренд Fix Price начал работать в Монголии. По состоянию на 15 мая 2023 года Fix Price имеет в общей сложности 653 франчайзинговых магазина, работающих по всей территории присутствия (Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Монголия, Армения), а вся цепочка включает 5 920 магазинов.