Ретейлер Fix Price вышел на рынок Армении, первый магазин по франшизе открылся в Ереване. Об этом говорится в сообщении сети.

"Fix Price объявляет о выходе на рынок Армении, открывая свой первый магазин в Ереване", - говорится в сообщении и уточняется, что магазин стал частью франчайзинговой сети.

Как добавляется в сообщении со ссылкой на директора департамента управления магазинами Fix Price Владимира Погонина, компания рассчитывает на открытие второго магазина в ближайший месяц.