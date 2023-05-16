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Московский суд удовлетворил иск блогеров к Meta* на 4,5 миллиона

Мещанский суд Москвы взыскал 4,5 миллиона рублей с американской Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) по коллективному иску российских блогеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя совета блогеров, юриста Валерию Рытвину.

С Meta* в России взыскали 4,5 миллиона рублей
© ТАСС

*Meta Platforms владеет запрещенными в РФ Facebook и Instagram.

Блогеры подали свой коллективной иск к корпорации после ее ухода из России. Рытвина объяснила, что иск был подан в интересах людей, вкладывавших деньги в таргетированную рекламу на платформе в последние три года. Из-за прекращения работы компании в стране они не смогли воспользоваться рекламными аккаунтами.

Юрист подчеркнула, что деньги, вложенные блогерами за время работы, окупились лишь частично. Она добавила, что деятельность Meta в РФ была запрещена по вине самой корпорации, нарушившей положения трех международных конвенций.

Кроме того, корпорация отключила таргетированную рекламу в РФ ночь на 5 марта 2022 года, а блокировать ее сервисы Роскомнадзор начал 14 марта, заключила юрист.

В 2022 году сумма штрафов, наложенных на Meta за неудаление запрещенного в РФ контента, превысила сто миллионов рублей. Также корпорация получила оборотный штраф почти на два миллиарда рублей за неоднократные нарушения российского законодательства.

В мае 2023-го глава Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрий Аристов сообщил, что корпорация погасила судебные штрафы по исполнительным производствам.

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