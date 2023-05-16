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Georgian Airways получила разрешение на полеты в РФ с 20 мая

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways получил разрешение на выполнение рейсов в РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии, самолеты будут летать в Москву семь раз в неделю с 20 мая.

Georgian Airways получила разрешение на полеты в РФ с 20 мая
© globallookpress.com

«Авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси. В соответствии с расписанием полетов, предоставленным авиакомпанией агентству гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая с частотой семь раз в неделю», — заявили в агентстве.

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая, а также снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну и разрешил продажи туров в республику.

Визовый режим для граждан Грузии действовал с 2000 года. При этом грузинские власти отменили визы для россиян еще в 2012 году — жители России могут посещать страну и находиться там без визы до одного года.

Georgian Airways — уже вторая авиакомпания, которая получила разрешение на выполнение полетов между Грузией и Россией. В понедельник, 15 мая, грузинские власти выдали разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва — Тбилиси — Москва российской авиакомпании «Азимут». Первый рейс она выполнит 19 мая.

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