Georgian Airways получила разрешение на полеты в РФ с 20 мая

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways получил разрешение на выполнение рейсов в РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии, самолеты будут летать в Москву семь раз в неделю с 20 мая.

«Авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси. В соответствии с расписанием полетов, предоставленным авиакомпанией агентству гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая с частотой семь раз в неделю», — заявили в агентстве.

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая, а также снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну и разрешил продажи туров в республику.

Визовый режим для граждан Грузии действовал с 2000 года. При этом грузинские власти отменили визы для россиян еще в 2012 году — жители России могут посещать страну и находиться там без визы до одного года.