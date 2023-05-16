Сбер и МГТУ имени Баумана подписали соглашение о развитии сотрудничества

Сбер и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие инженерного образования в России и выход российской научно-инженерной школы на новый уровень. Об этом сообщает пресс-служба Сбера. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор МГТУ Михаил Гордин.

© пресс-служба Сбера

«Бауманский университет — ведущий технический вуз страны и наш давний партнер по многим направлениям сотрудничества. В ближайшее время мы расширим число совместных проектов, усилим работу в сфере научных исследований, а наши инновационные разработки и цифровые технологии перейдут на новый этап развития», — заявил Греф.

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Предполагается, что стороны займутся совместной работой по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в области мехатроники, робототехники, программной инженерии. При этом отдельным направлением сотрудничества могут стать совместные разработки, направленные на достижение целей устойчивого развития (ESG).

«Сотрудничество между Сбером и Бауманским университетом — это возможность объединить наши знания, опыт и ресурсы чтобы проводить научные исследования, создавать инновационные продукты и сервисы, готовить высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики. Наша совместная деятельность позволит внести значимый вклад в развитие общества и улучшить качество жизни людей», — сказал Гордин.

Также планируется развитие цифровой и материально-технической инфраструктуры, включая технологическую и методологическую поддержку цифровых продуктов МГТУ им. Н.Э. Баумана, создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования.

При этом соглашение предусматривает продвижение новых компетенций и профессий, практику в предпринимательской и профессиональной сферах для дальнейшего трудоустройства выпускников вуза.