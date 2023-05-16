Власти ФРГ приобрели у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG трубы, предназначавшиеся для газопровода «Северный поток-2». Сумма сделки составила 70 млн евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что правительство приобрело трубы примерно за 70 млн евро. По его словам, сделка состоялась в начале весны.

В частности, в начале 2024 года планируется ввести в эксплуатацию Балтийский СПГ-терминал. При его строительстве будет использована бездействующая в настоящее время инфраструктура, оставшаяся от «Северного потока».