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Германия купила оставшиеся трубы "Северного потока - 2"

Власти ФРГ приобрели у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG трубы, предназначавшиеся для газопровода «Северный поток-2». Сумма сделки составила 70 млн евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что правительство приобрело трубы примерно за 70 млн евро. По его словам, сделка состоялась в начале весны.

Толчки неизвестного характера зафиксированы вблизи места подрыва "Северных потоков"

Ранее сообщалось, что власти ФРГ начали активное строительство государственных терминалов для сжиженного газа.

В частности, в начале 2024 года планируется ввести в эксплуатацию Балтийский СПГ-терминал. При его строительстве будет использована бездействующая в настоящее время инфраструктура, оставшаяся от «Северного потока».

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