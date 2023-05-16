«Почта России» рассмотрит возможность прямой авиаперевозки отправлений в Грузию
Этот вопрос станет актуальным после появления стабильных рейсов от нескольких перевозчиков, сообщили в пресс-службе компании.
Там добавили, что сейчас авиапочта из России в Грузию «идёт через третьи страны».
Накануне грузинские авиавласти выдали допуски на полёты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании «Азимут», а также заявили, что рассматривают заявки ещё нескольких перевозчиков.
Владимир Путин ранее подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим документом президент отменил запрет на полёты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.