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"Известия": в правительстве РФ рассматривают возможность уничтожения поддельного товара

Министерства прорабатывают вариант уничтожения товаров, производители которых игнорируют требования обязательной маркировки. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на документ Минпромторга, который запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу.

В России предложили уничтожать поддельные товары
© ТАСС

Газета пишет, что Минпромторг отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года. Министерство уже приступило к работе, а также запросило позиции других ведомств, курирующих маркированные товары в разных отраслях, так как подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются, отметила газета.

"Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества, - сообщили в Минпромторге "Известиям". - Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки".

В Минпромторге подчеркнули, что предложения или окончательные решения еще не сформированы.

"Известия" направили запросы в Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз. Об ответе пока не сообщается.

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