В России предложили уничтожать поддельные товары

Министерства прорабатывают вариант уничтожения товаров, производители которых игнорируют требования обязательной маркировки. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на документ Минпромторга, который запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу.

Газета пишет, что Минпромторг отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года. Министерство уже приступило к работе, а также запросило позиции других ведомств, курирующих маркированные товары в разных отраслях, так как подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются, отметила газета.

"Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества, - сообщили в Минпромторге "Известиям". - Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки".

В Минпромторге подчеркнули, что предложения или окончательные решения еще не сформированы.