Илон Маск: Twitter в будущем намерен расширить штат сотрудников

Предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем намерен расширять штат принадлежащей ему компании Twitter. Об этом Маск сказал во время интервью телеканалу CNBC. Маск полагает, что Twiiter стоит нанять больше людей.

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Кроме того, он не исключил возможности, что в компанию вновь примут на работу тех сотрудников, которые были раньше уволены из нее. Ранее Маск сообщил, что нашел нового генерального директора для социальной сети Twitter. Им станет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино.