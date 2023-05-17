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Илон Маск: Twitter в будущем намерен расширить штат сотрудников

Предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем намерен расширять штат принадлежащей ему компании Twitter. Об этом Маск сказал во время интервью телеканалу CNBC. Маск полагает, что Twiiter стоит нанять больше людей.

Илон Маск: Twitter в будущем намерен расширить штат сотрудников
© Benjamin Fanjoy/AP

Кроме того, он не исключил возможности, что в компанию вновь примут на работу тех сотрудников, которые были раньше уволены из нее. Ранее Маск сообщил, что нашел нового генерального директора для социальной сети Twitter. Им станет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино.

Она сосредоточится, в первую очередь, на бизнес-операциях, сам же Маск, оставшись в компании как исполнительный председатель и технический директор, будет курировать разработку продукта, программного обеспечения и работу системных операторов. Илон Маск приобрел Twitter 27 октября 2022 года за $44 млрд и стал главой соцсети. После этого Маск сразу же провел в компании массовые увольнения. В результате этого количество работников компании уменьшилось с 7,5 тыс. человек примерно до 2 тыс.

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