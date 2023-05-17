Илон Маск: Twitter в будущем намерен расширить штат сотрудников

Предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем намерен расширять штат принадлежащей ему компании Twitter. Об этом Маск сказал во время интервью телеканалу CNBC. Маск полагает, что Twiiter стоит нанять больше людей.
Кроме того, он не исключил возможности, что в компанию вновь примут на работу тех сотрудников, которые были раньше уволены из нее. Ранее Маск сообщил, что нашел нового генерального директора для социальной сети Twitter. Им станет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино.
Она сосредоточится, в первую очередь, на бизнес-операциях, сам же Маск, оставшись в компании как исполнительный председатель и технический директор, будет курировать разработку продукта, программного обеспечения и работу системных операторов. Илон Маск приобрел Twitter 27 октября 2022 года за $44 млрд и стал главой соцсети. После этого Маск сразу же провел в компании массовые увольнения. В результате этого количество работников компании уменьшилось с 7,5 тыс. человек примерно до 2 тыс.