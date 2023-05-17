Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики

Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, а также социальной сетью Twitter, считает, что мировую экономику ожидает сложный год и банкротство множества компаний. Об этом бизнесмен заявил во вторник на собрании акционеров Tesla.

"Впереди трудные 12 месяцев, и Tesla не защищена от глобальной экономической среды", - приводит слова Маска издание MarketWatch.

Миллиардер, тем не менее, полагает, что через год макроэкономическую ситуацию "ожидает разворот", и "у долгосрочных инвесторов Tesla все будет хорошо".