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Georgian Airways отменила транзитные рейсы из Тбилиси в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван после объявления о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ.

"Да, мы отменили все транзитные рейсы после 20 мая", - сообщили ТАСС в авиакомпании в среду. На уточняющий вопрос о том, будут ли пассажирам возращены деньги за купленные билеты или им предоставят взамен прямой перелет в те же даты, в авиакомпании сказали, что пока решение не принято. Там отметили, что коммерческое отделение решает вопрос с приобретенными билетами армянской авиакомпании "Эйр Дилижанс" на транзитные рейсы через Ереван и до конца дня пассажиры получат информацию.

При этом в Georgian Airways заверили, что рейсы через Ереван, которые были запланированы на даты до 20 мая, будут выполнены.

Ранее Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси - Москва - Тбилиси с 20 мая с частотой семь раз в неделю. Вечером того же дня на сайте авиакомпании открылась продажа билетов в направлении Москвы. При этом пропали из продажи рейсы "Эйр Дилижанс" транзитом через Ереван, которые прежде продавались на сайте Georgian Airways.

По данным корр. ТАСС, за последнюю неделю некоторые пассажиры, купившие билеты "Эйр Дилижанс", жаловались на отмену и перенос рейсов. При этом авиакомпания не предлагала других рейсов взамен купленных.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. В понедельник грузинские авиавласти выдали разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва - Тбилиси российской авиакомпании "Азимут". Первый рейс состоится 19 мая. Georgian Airways стала второй авиакомпанией, запустившей прямые рейсы между Грузией и Россией.

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