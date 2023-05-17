СМИ: Россия может ввести для зарубежных компаний налог на дивиденды

В обозримом будущем российские власти могут ввести дополнительный налог для зарубежных компаний из так называемых недружественных стран. Речь идет о налоге на дивиденды, его ставка может быть рассчитана на уровне 25%, сообщает интернет-газета EUobserver со ссылкой на источник.

До недавнего времени большинство европейских фирм, работающих на российском внутреннем рынке, не платили налог на дивиденды из-за действия соглашений об избежании двойного налогообложения. Однако в дальнейшем ситуация может измениться. Сейчас на российском рынке действуют ряд западных компаний. Возможное нововведение может затронуть крупнейшие европейские банки, включая Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit, энергетические компании Engie, OMV, Total и другие, уточняется в статье.

«В марте Министерство финансов предложило заморозить соглашения об избежании двойного налогообложения примерно с 40 «недружественными» странами, которые ввели санкции против России, такими как 27 стран Евросоюза <....> Новые правила могут ввести налог в размере до 25 процентов на российскую прибыль фирм ЕС, таких как Armani, Clarins, Raiffeisen и остальных, кто остался», — говорится в материале.

По словам источника, соответствующие изменения в налоговое законодательство России могут ввести в конце мая — начале июня текущего года. К этому времени, как ожидается, власти Евросоюза (ЕС) введут 11-й пакет санкций в отношении РФ.

«Как только соглашения (об избежании двойного налогообложения — «Газета.Ru») будут расторгнуты, Москва введет новый налог для тех западных компаний, которые все еще присутствуют в России — им придется платить налог на дивиденды вплоть до 25 процентов», — заключается в статье.