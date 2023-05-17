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В Иране сообщили об открытии в стране представительства ВТБ

Российский банк ВТБ открыл свое представительство в Иране. Об этом в среду сообщил заместитель министра торговли, промышленности и шахт, глава Организации развития торговли исламской республики Алиреза Пейманпак.

ВТБ открыл свое представительство в Иране
© ТАСС

"В результате целеустремленных усилий Организации развития торговли Ирана российский банк ВТБ официально открыл свой представительский офис в Иране, - цитирует Пейманпака агентство Mehr. - Это первый российский банк, непосредственно представленный в исламской республике. Присутствие ВТБ будет способствовать совершенствованию прозрачности банковских операций".

ТАСС направил запрос в пресс-службу ВТБ.

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