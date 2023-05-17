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Vodafone уволит 11 тыс. сотрудников в течение трех лет

Британская телекоммуникационная компания Vodafone заявила, что планирует в течение следующих трех лет сократить 11 тысяч рабочих. Это более 10% ее глобальной рабочей силы. На такие меры корпорация пойдет в рамках реструктуризации. Об этом пишет ServerNews.

Vodafone уволит 11 тыс. сотрудников в течение трех лет
© globallookpress.com

В прошлом году численность штата компании составляла около 100 тысяч. сотрудников. Сокращение рабочих мест произойдет как в штаб-квартире корпорации в Великобритании, так и в других странах.

По словам нового генерального директора компании Маргериты Делла Валле, сейчас у Vodafone более сложная структура, чем это необходимо. Это в свою очередь влияет на коммерческую гибкость на местных рынках.

Кроме того, корпорация объявила о «значительных инвестициях» в 2024 году, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и брендинг. Так, компания планирует максимально использовать потенциал Vodafone Business, который, по ее мнению, имеет хорошие возможности из-за растущего спроса на услуги со стороны организаций, занимающихся цифровой трансформацией.

Отмечается, что предварительные результаты за 2023 финансовый год, закончившийся 31 марта, соответствуют ожиданиям. Выручка Vodafone увеличилась на 0,3% в годовом исчислении до 45,7 млрд евро. Этому способствовал рост доходов в Африке, а также увеличившиеся продажи оборудования.

При этом прибыль упала на 1,3% до 14,7 млрд евро из-за выросших затрат на электроэнергию и небольших результатов в Германии.

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