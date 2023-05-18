Стало известно, почему рестораны стали чаще вводить платную бронь

Эксперты, опрошенные РИА Новости, назвали депозит и платное резервирование столиков в популярных и модных заведениях обоснованной практикой.

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Так, по словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, люди порой не приходят, а депозит страхует ресторатора. Его точку зрения разделяет эксперт и основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина. Она отметила, что небольшой ресторан в среднем недополучает около 20% выручки в месяц, когда гость просто не приходит после обычного бронирования.

При этом даже сумма в тысячу рублей, отданная в качестве депозита, является стимулом для людей прийти и «сделать это вовремя», подчеркнула собеседница.

По мнению директора бренда итальянских ресторанов «IL Патио» Эллы Нистратовой, не все заведения должны вводить депозиты. Так, в частности, не стоит это делать сетевым проектам, отметила она.

Эксперт считает, что депозиты в ресторанах могут и отталкивать гостей.