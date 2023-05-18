Raiffeisen предупредил о закрытии корсчетов белорусских банков

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) предупредил белорусские банки о закрытии их корреспондентских счетов с 31 июля 2023 года. Об этом со ссылкой на источники в кредитных организациях сообщает местное издание «Наша Ніва».

По словам собеседника издания, через Raiffeisen работали почти все кредитные организации республики. Решение прекратить корреспондентские отношения очень усложнит и «без того непростую финансовую жизнь» местным компаниям, которые принимают платежи в валюте или рассчитываются за товары и услуги в долларах и евро.

В Белоруссии у RBI есть дочерний Приорбанк, купленный еще в 2003 году. «Дочка» австрийской финансовой группы уже начала просить клиентов не указывать корреспондирующий банк по платежам, иначе они не будут доставлены. После закрытия корсчетов в Raiffeisen белорусские организации смогут проводить платежи в евро и польских злотых только в Альфа-банке, а в долларах — Паритетбанке.

RBI начала сокращать корреспондентские отношения с банками СНГ ради снижения рисков, связанных с трансакционным бизнесом в регионе. Это решение связывают с давлением на банк со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Еврокомиссии и американских властей: в конце марта 2023 года группу попросили предоставить план действий по сворачиванию бизнеса в стране, продаже или закрытию подразделения в России.