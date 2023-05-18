«Норникель» представит основные результаты в области устойчивого развития

Основные результаты в области устойчивого развития за 2022 год будут представлены менеджментом «Норникеля» 23 мая, сообщает РБК.

Их прокомментируют представители регионов присутствия компании, а также научного и экспертного сообщества. Глобальный лидер по производству металлов подтверждает приверженность принципам устойчивого развития.

Отмечается, что компания стремится сохранять высокий уровень социальной ответственности. Она также продолжает реализовывать ключевые экологические проекты, которые призваны уменьшить воздействие на окружающую среду. Кроме того, «Норникель» старается развивать взаимодействие с местными сообществами в регионах присутствия.

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться на мероприятии, - вклад в реализацию национальных проектов России, стратегия повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда, социально-экономическое развитие регионов присутствия и снижение воздействия на местные сообщества и взаимодействие с местными сообществами и коренными народами Севера.