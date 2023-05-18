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Forbes впервые опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов по полученным дивидендам

Владелец металлургического холдинга НЛМК, железнодорожного оператора «Первая грузовая компания» и «Первой портовой компании» Владимир Лисин стал лидером среди российских бизнесменов и предпринимателей по объемам полученных дивидендов от своих активов. За 2019–2021 гг. вышеперечисленные фирмы выплатили ему почти 514 млрд рублей, свидетельствуют статистические данные нового рейтинга журнала Forbes.

Опубликован рейтинг богатейших россиян по полученным дивидендам
© ТАСС

Этот показатель оказался более чем в два раза больше, чем совокупные доходы регионального бюджета Липецкой области, где находится основное предприятие НЛМК. Первые места в новом рейтинге заняли преимущественно бизнесмены, предприятия которых задействованы в металлургической отрасли российской экономики, уточняется в статье.

«Новый рейтинг Forbes возглавил владелец металлургического холдинга НЛМК, железнодорожного оператора «Первая грузовая компания» и «Первой портовой компании» Владимир Лисин. За три года эти компании выплатили своему владельцу почти 514 млрд рублей дивидендов <....> Следом за Лисиным идут Алексей Мордашов (№2, 345,2 млрд руб.) и Алишер Усманов (№3, 281,4 млрд руб.)», — говорится в материале.

Мордашов является крупнейшим держателем акций сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь». Усманов — основатель USM Holdings, который управляет активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. Кроме того, в его бизнес-портфель также входит холдинг «Металлоинвест», в котором он является крупнейшим акционером.

1 марта агентство Bloomberg сообщило, что с начала текущего года состояние богатейших россиян увеличилось более чем на $10,4 млрд. Больше всего выросли состояния у главы и основного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова (+$2,43 млрд, до $17,8 млрд), основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова (+$1,54 млрд, до $20,2 млрд) и председатель совета директоров НЛМК Владимира Лисина (+$905 млн, до $20,8 млрд).

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