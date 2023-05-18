CNN: ЕС решил не вводить санкции против «Росатома»

Евросоюз не планирует вводить ограничения против российской государственной корпорации «Росатом» в своем одиннадцатом пакете санкций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По его словам, хотя государства-члены ЕС сокращают свою зависимость от российской энергетики, пока блок «не будет нацеливаться» на «Росатом».

В ЕС считают, что «одними санкциями» энергетической независимости добиться нельзя. Чиновник подчеркнул, что есть другие пути для достижения той же цели, но деталей не привел.

В апреле в МИД Венгрии заявили, что страна не одобрит даже частичные санкции в отношении «Росатома». В МИД подчеркивали, что введение санкций в ядерной сфере нанесло бы удар по безопасности энергоснабжения Венгрии. Россия и Венгрия ранее договорились о строительстве новых энергоблоков на единственной венгерской АЭС «Пакш».

В Еврокомиссии сообщали, что в своем 11-м пакете санкций ЕС попытается пресечь попытки Москвы обойти ограничения.

СМИ писали, что под санкции попадут физические и юридические лица из Армении, Казахстана, Киргизии и других стран, не соблюдающие ограничения ЕС и поставляющие в Россию «санкционку».