Российская авиакомпания Utair допустила значительное сокращение вертолетного парка из-за санкций и вызванной ими нехватки комплектующих. Об этом заявил гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы делаем прогноз по своему парку — если ситуация не изменится, то будет остановка до 30 процентов [парка], — пояснил глава компании.

По словам эксперта, наиболее остро вопрос стоит с отсутствием двигателей и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных, на которых установлены импортные комплектующие.