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Московский кредитный банк предупредил о возможном отключении мобильного приложения

В ближайшем будущем мобильное приложение «МКБ Онлайн» Московского кредитного банка (МКБ) прекратит свою работу на устройствах с операционной системой iOS в связи с истечением сроков действия сертификатов безопасности, сообщила пресс-служба банка в беседе с РИА Новости. Представители кредитной организации подчеркнули, что владельцам устройств Apple были направлены инструкции, чтобы они смогли продолжить пользоваться приложением.

Московский кредитный банк предупредил о возможном отключении мобильного приложения
© Ferra.ru

В МКБ подчеркнули, что временная приостановка работы мобильного приложения не повлияет на качество обслуживания клиентов и функционирование банка.

В июне прошлого года Московский кредитный банк (МКБ) вместе с несколькими другими российскими банками был отключен от международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, введенных Евросоюзом. В результате этого мобильное приложение «МКБ Онлайн» было удалено из App Store и Google Play. Кроме того, в конце февраля США ввели новые санкции против нескольких российских банков, включая МКБ.

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