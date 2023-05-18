Московский кредитный банк предупредил о возможном отключении мобильного приложения

В ближайшем будущем мобильное приложение «МКБ Онлайн» Московского кредитного банка (МКБ) прекратит свою работу на устройствах с операционной системой iOS в связи с истечением сроков действия сертификатов безопасности, сообщила пресс-служба банка в беседе с РИА Новости. Представители кредитной организации подчеркнули, что владельцам устройств Apple были направлены инструкции, чтобы они смогли продолжить пользоваться приложением.

© Ferra.ru

В МКБ подчеркнули, что временная приостановка работы мобильного приложения не повлияет на качество обслуживания клиентов и функционирование банка.