Иран планирует открыть в России филиалы двух банков

Иран планирует открыть филиалы и представительства двух своих банков на территории РФ. Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на заявление заместителя главы Центрального Банка Ирана Мохсена Карими, передает ТАСС.

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Он уточнил, что открытие банков в России необходимо для выявления экономических и коммерческих инвестиционных возможностей.