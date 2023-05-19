Иран планирует открыть в России филиалы двух банков
Иран планирует открыть филиалы и представительства двух своих банков на территории РФ. Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на заявление заместителя главы Центрального Банка Ирана Мохсена Карими, передает ТАСС.
Он уточнил, что открытие банков в России необходимо для выявления экономических и коммерческих инвестиционных возможностей.
Агентство подчеркивает, что это решение было принято в ответ на открытие первого в Иране представительства российского банка ВТБ. Местные власти приветствовали этот шаг и сочли его «хорошим стартом» для расширения и углубления двустороннего сотрудничества РФ и Ирана.