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Иран планирует открыть в России филиалы двух банков

Иран планирует открыть филиалы и представительства двух своих банков на территории РФ. Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на заявление заместителя главы Центрального Банка Ирана Мохсена Карими, передает ТАСС.

Иран планирует открыть в России филиалы двух банков
© РИА Новости

Он уточнил, что открытие банков в России необходимо для выявления экономических и коммерческих инвестиционных возможностей.

Агентство подчеркивает, что это решение было принято в ответ на открытие первого в Иране представительства российского банка ВТБ. Местные власти приветствовали этот шаг и сочли его «хорошим стартом» для расширения и углубления двустороннего сотрудничества РФ и Ирана.

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