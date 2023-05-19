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Volkswagen объявил о продаже российских активов

Volkswagen объявил о передаче российских активов местному инвестору, связанному с «Авилоном». Об этом сообщают «Ведомости».

Правительство ранее дало разрешение автоконцерну на продажу российского бизнеса автодилеру «Авилон» по цене не выше 125 млн евро.

В России почти закончились новые авто Volkswagen и Kia

Речь идет о компании «Арт Финанс». Правительство ранее дало разрешение автоконцерну на продажу российского бизнеса автодилеру «Авилон» по цене не выше 125 млн евро.

Среди активов, которые принадлежали Volkswagen в России, - завод в Калуге мощностью 225 тыс. автомобилей в год.

«Арт Финанс» продали 100% долей ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

На предприятии выпускали модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Геополитическая ситуация привела к приостановке работы завода.

СМИ ранее сообщали, что один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» стал основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen. Отмечалось, что сделка будет согласована в ближайшее время.

Позднее появилась информация об аресте почти всего имущества Volkswagen в России из-за иска группы ГАЗ Олега Дерипаски.

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