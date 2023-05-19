Уже к началу 2024 года в России планируется открыть несколько точек сети мультибрендовых магазинов мужской одежды Brands из ОАЭ. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан на форуме Mallpic, пишет РИА Новости.

По его словам, компания ведет переговоры с российскими инвесторами и уже отобрала свободные площадки площадью от 100 до 200 кв. м в ряде торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга.

Предполагается, что несколько магазинов будет открыто уже к началу 2024 года. Торговые точки планируется открывать по договору франшизы, а товар будет поставляться из ОАЭ и других стран Персидского залива.