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США обязали сограждан сообщать о владении собственностью с долей Минфина и ЦБ РФ

Правительство США обязало американских граждан уведомлять о владении любой собственностью, доли в которой имеют российские Министерство финансов, Центробанк (ЦБ) и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского Минфина.

США обязали сограждан сообщать о владении собственностью с долей Минфина и ЦБ РФ
© РИА Новости

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) <...> требует от американских лиц сообщать в OFAC о любом имуществе, находящемся в их владении или под их контролем, в котором долями обладают ЦБ, ФНБ или Минфин РФ", - следует из документа.

Как указывает ведомство, это требование в сфере отчетности призвано обеспечить наличие дополнительной информации касательно суверенных активов РФ и ее достоверность.

"Оно согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Евросоюзом и служит реализации взятого сегодня лидерами Группы семи обязательству предпринимать шаги по полному отслеживанию российских суверенных активов, которые будут оставаться иммобилизованными в странах G7 до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - указывает Минфин США.

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