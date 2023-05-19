США обязали сограждан сообщать о владении собственностью с долей Минфина и ЦБ РФ

"Оно согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Евросоюзом и служит реализации взятого сегодня лидерами Группы семи обязательству предпринимать шаги по полному отслеживанию российских суверенных активов, которые будут оставаться иммобилизованными в странах G7 до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - указывает Минфин США.